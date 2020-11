Morata: «Ottimo rapporto con Simeone ma tornare alla Juve era la scelta migliore»

Alvaro Morata ha parlato del suo addio all’Atletico Madrid e del suo ritorno alla Juve: queste le parole dello spagnolo

Dal ritiro della Nazionale, Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di ‘El Partidazo’ de COPE y Radio MARCA. Le sue parole.

PARTENZA – «Tutti cercano di fare la scelta migliore, e la cosa migliore in quel momento era tornare alla Juve. La cosa normale è che il club cerchi la soluzione migliore. Non dirò perché o perché no. Mi addolora leggere alcuni titoli che mi prendono in giro per essere grato ai club in cui sono stato. Hai sempre una squadra da quando sei piccolo e io sono e sarò sempre dell’Atlético. Voglio che sia molto chiaro che sono grato all’Atletico».

SIMEONE – «Ho un ottimo rapporto con il Cholo e gli auguro il meglio. Non sai mai se ci rivedremo. Non so se indosserò di nuovo la maglia dell’Atlético. Adesso sto molto bene e molto tranquillo qui, ma non si sa mai».