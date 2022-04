Moratti: «Dybala? Fossi nell’Inter un tentativo lo farei»

Moratti non ha dubbi: «Su Dybala Inter dico questo». Le parole dell’ex presidente nerazzurro

A CalcioStyle.it, Massimo Moratti ha parlato di Paulo Dybala e dell’ipotesi Inter. Il suo commento sul numero 10 della Juventus.

DYBALA – «Lo Scudetto? Ogni domenica cambia la situazione in testa, però l’Inter mi sembra sufficientemente in forma per tenere il passo fino alla fine. Donnarumma-Inter? Certamente è un giocatore molto importante, ma non credo vorrà venire via dal PSG, vorrà far vedere che è forte. Diciamo che per Dybala, che mi diverte molto, un tentativo lo farei».