Morto Commisso, il messaggio di De Laurentiis: «Se ne va una persona di grande spessore. Un’enorme perdita per il calcio italiano» – FOTO

Morto Commisso, il messaggio di Aurelio De Laurentiis nei confronti del presidente della Fiorentina, scomparso nella notte.

Il mondo del calcio italiano si è svegliato avvolto nel lutto. La notizia della scomparsa di Rocco Commisso ha scosso profondamente la Serie A, generando un’ondata di commozione che sta attraversando l’intero stivale. Tra le prime e più sentite reazioni pubbliche spicca quella di Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli ha affidato ai social network il suo ultimo saluto al patron della Fiorentina.

Il messaggio su X: stima e vicinanza

Attraverso il suo profilo ufficiale su X , De Laurentiis ha voluto omaggiare la memoria di Commisso, sottolineandone le qualità umane prima ancora che quelle dirigenziali. “Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale”, ha scritto il numero uno partenopeo. Parole che riconoscono il valore di un self-made man che, partito dalla Calabria e affermatosi negli USA come fondatore del colosso Mediacom, aveva deciso di investire passione e risorse nel calcio italiano rilevando la Fiorentina nel 2019.

Il pensiero alla famiglia

Nel suo messaggio, De Laurentiis ha mostrato grande sensibilità rivolgendo il pensiero ai cari del presidente viola: “La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia”. Un abbraccio virtuale che unisce Napoli a Firenze e agli Stati Uniti, in questo momento di dolore privato che diventa pubblico.

Un vuoto per il sistema calcio

La chiosa del messaggio di De Laurentiis fotografa la gravità del momento per il movimento calcistico nazionale: “Un’enorme perdita anche per la Fiorentina e per il calcio italiano”. Commisso, con la sua franchezza, la sua energia e i suoi investimenti strutturali (su tutti il monumentale Viola Park, il centro sportivo che resterà la sua eredità tangibile), è stato un protagonista assoluto degli ultimi anni. La Serie A perde una voce autorevole e appassionata; De Laurentiis, oggi, saluta non solo un collega, ma un uomo di valori.