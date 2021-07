Mourinho a Trigoria, bagno di folla con i 1000 tifosi presenti – VIDEO

Dopo il primo saluto all’aeroporto di Ciampino, Mourinho ha vissuto un secondo bagno di folla a Trigoria

Jose Mourinho è arrivato da pochi minuti a Trigoria e si è subito affacciato dalla terrazza all’interno del centro sportivo del club giallorosso salutando i circa mille tifosi che sono accorsi per dargli il benvenuto. Si tratta del secondo bagno di folla per il tecnico portoghese dopo quello andato in scena all’aeroporto di Ciampino.