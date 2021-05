Mourinho: «All'Inter ho vinto tanto ma se dovesse chiamarmi una rivale...»

Jose Mourinho non chiude le porte alla Juve: ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese sul suo futuro

Jose Mourinho, tramite le colonne del Times, non chiude le porte ad una possibile chiamata della Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico dell’Inter sul suo futuro.

«Ho vinto con l’Inter, c’è un affetto speciale. Ma se un giorno andassi in Italia per allenare una società rivale, non ci penserei due volte. Guardo alle cose in modo professionale. Mi sento bene con me stesso».