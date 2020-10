Mourinho: «Avrei cambiato 11 giocatori…» – VIDEO

José Mourinho ha parlato dopo la sconfitta contro l’Anversa in Europa League

Dopo la sconfitta del Tottenham per 1-0 in Europa League contro l’Anversa, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa facendo mea culpa.

«Avrei voluto cambiare undici giocatori, non ne ho cambiati cinque a fine primo tempo perché avevo paura di altri 45 minuti senza cambi. La colpa è solo mia, perché faccio la formazione e scelgo i giocatori. A fine primo tempo ho provato a migliorare la situazione, ma non è stato sufficiente».