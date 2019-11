Mourinho duro: «Guardiola contro l’arbitro? Pensasse prima al gioco»

Josè Mourinho lancia una frecciatina a Pep Guardiola apparso molto polemico dopo Liverpool-Manchester City. Le sue parole

Il big match di Premier League tra Liverpool e Manchester City ha sorriso agli uomini di Klopp, che hanno vinto 3-1 ma il post partita è stato caratterizzato da aspre polemiche da parte di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ha rimproverato pubblicamente la direzione arbitrale di Michael Oliver, reo di non aver assegnato due rigori ai Citizens.

La risposta alle accuse di Guardiola arriva da parte di Josè Mourinho dagli studi di Sky Sports: «La partita è stata davvero bella. Tutti sanno quanto sia forte il Liverpool. Credo che Manchester sia una città troppo bella per piangere un’intera settimana per un episodio. Guardiola dovrebbe concentrarsi sul modo di giocare e su cosa migliorare. Tutte le volte che ho giocato contro il Liverpool, non avendo a disposizione un’ottima squadra come quella dei Reds, mi sono sempre preoccupato delle distanze tra i miei quattro difensori»