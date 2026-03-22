Mourinho scoppia in lacrime prima di Benfica Vitoria Guimaraes, lo Special One non trattiene l’emozione al minuto di silenzio per Louro – VIDEO

Mourinho scoppia in lacrime prima di Benfica Vitoria Guimaraes, non trattiene l’emozione al minuto di silenzio per il suo storico assistente Louro

Un momento di grande commozione ha segnato l’inizio di Benfica-Vitoria Guimarães, con José Mourinho visibilmente emozionato durante il minuto di silenzio in onore di Silvino Louro, ex portiere e storico membro dello staff di Mourinho. Louro, scomparso a 67 anni dopo una lunga malattia, ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio portoghese e nella carriera dello Special One.

Silvino Louro ha giocato a livello professionistico in Portogallo, passando per Vitoria Setúbal, Vitoria Guimarães e Benfica, prima di ritirarsi nel 2000. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha dedicato quasi due decenni alla preparazione dei portieri, lavorando fianco a fianco con Mourinho in club come Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United. La loro collaborazione è stata più che professionale, con una solida amicizia che ha legato i due per molti anni.

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Nel momento del tributo, Mourinho, visibilmente commosso, non ha potuto trattenere le lacrime. In un video che ha fatto il giro dei social, l’allenatore del Benfica ha guardato emozionato la foto di Louro sul maxi schermo, prima di tornare in panchina e cercare di ricomporsi per seguire la partita.

Le parole di Mourinho dopo la partita

Nel post-partita, Mourinho ha condiviso il suo dolore: «Mia moglie ieri mi ha detto che era difficile credere che se ne fosse andato, ed è ancora così. I ricordi restano e spero che ci siano ancora molti anni per ridere e piangere insieme a lui». Il tecnico ha ricordato anche il sostegno di Louro, che prima di ogni partita gli diceva: «Fratello, oggi andrà tutto bene».

A pochi giorni dalla sua morte, Mourinho aveva affidato un commovente messaggio sui social: «Ora piango, ma riuscirò a ridere, a ricordare ogni momento». La memoria di Louro vivrà sempre nel cuore di Mourinho e nella famiglia del Benfica, uniti dalla grande amicizia e dal ricordo di un professionista e amico straordinario.