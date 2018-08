Mourinho ribadisce: «Ho vinto titoli veri, non coppette!»

Jose Mourinho continua la sua campagna contro i giornalisti dopo la sfuriata di qualche giorno fa

Mourinho non lascia ma anzi raddoppia. Dopo la sfuriata di qualche giorno fa dove il portoghese pretendeva rispetto da parte dei giornalisti, colpevoli di avergli dedicato troppe critiche, lo Special One se la prende ancora una volta con i cronisti ricordando a tutti il suo palmares: «Sono l’allenatore di uno dei più grandi club del mondo, ma sono anche uno dei più grandi allenatori del mondo. L’anno scorso ho avuto grandi successi, ma probabilmente non volete ammetterlo. Io analizzo le mie prestazioni e per me è più importante quello che penso io rispetto a quello che pensate voi. Due anni fa abbiamo vinto l’Europa League, ora tutti pensano che l’Atlético sia fantastico perché l’hanno vinta anche loro. Noi l’abbiamo vinta perché era del nostro livello. Siamo l’ultima squadra inglese ad aver vinto un trofeo europeo. E ripeto, io ho vinto otto titoli. Sono l’unico allenatore al mondo che ha vinto in Italia, Spagna e Inghilterra, e non titoletti o piccoli paesi. Il mio 2° posto della scorsa stagione penso sia uno dei migliori traguardi della mia carriera nel calcio».

Non contento, Mourinho cita Hegel per dar man forte al suo discorso: «Io uno dei migliori anche senza titoli? Non avete mai letto Hegel? Lui diceva che il vero è l’intero. Avete mai posto questa domanda all’allenatore che è finito 3° o 4° in Premier League? No, perché non ha mai vinto niente a livello internazionale. Lo ripeto, ho vinto 8 trofei veri eppure vi dico che il 2° posto dell’anno scorso è stato uno dei più grandi successi nella mia carriera. Lo penso e lo dico. Voi sarete in disaccordo, ok siete in disaccordo. Avete il diritto di dissentire, non c’è problema». Che dire, attendiamo il prossimo show in conferenza stampa.