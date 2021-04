Moviola Atalanta Bologna: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Atalanta Bologna

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Bologna, valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

43′ Calcio di rigore per l’Atalanta – Sugli sviluppi di un corner Danilo trascina per terra Romero. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Giusta la decisione.