Moviola Atalanta Lazio: succede di tutto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia! Ecco gli episodi della gara

Moviola Atalanta Lazio: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Lazio, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Colombo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA MOVIOLA

La semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio è stata segnata da diversi episodi arbitrali che hanno inciso sul ritmo e sulla tensione del match. Il primo momento chiave arriva al 61’, quando Ederson trova il gol che sembra sbloccare la partita. L’esultanza dura però pochissimo: dopo un lungo stop di circa cinque minuti tra check VAR e on‑field review, l’arbitro Colombo annulla la rete per un fallo di Krstovic su Motta. L’azione nasce da un cross dalla destra, con Gila che tocca il pallone prima col ginocchio e poi con il braccio in maniera non punibile. Motta interviene in presa bassa ma non trattiene la sfera, e Krstovic, nel tentativo di anticiparlo, commette un contatto giudicato falloso prima di servire Ederson. Un episodio molto al limite, simile al gol annullato a Baschirotto in Cremonese‑Torino, che lascia spazio a dubbi e discussioni.

Al 75’ è la Lazio a protestare per un possibile rigore. Su un’iniziativa personale di Noslin, il pallone colpisce il braccio largo di Scalvini all’interno dell’area. Il tocco, però, viene valutato come involontario sia da Colombo sia dal VAR, che non ravvisano gli estremi per assegnare il penalty. Nonostante la posizione del braccio fosse ampia, la dinamica dell’azione e la vicinanza del difensore al punto di impatto hanno portato la squadra arbitrale a confermare la decisione di non intervenire.

L’ultimo episodio arriva al 95’ dei supplementari, quando l’Atalanta trova un altro gol poi annullato. Sul cross morbido di De Ketelaere, Zappacosta fa da sponda per Raspadori, che insacca da pochi passi. Anche in questo caso, però, la gioia dura un istante: il numero 77 nerazzurro parte in fuorigioco sul traversone del belga e la rete viene correttamente cancellata. Un match intenso e ricco di situazioni borderline, che ha richiesto un uso costante della tecnologia e ha alimentato il dibattito arbitrale nel post‑gara.