Moviola Atalanta Udinese, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successo

L’episodio chiave della moviola del match Atalanta Udinese, valido per la 28ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.

LA MOVIOLA

Direzione di gara senza sbavature per l’arbitro Antonio Rapuano nel match tra Atalanta e Udinese terminato sul 2 a 2. Non punibile il tocco col braccio in area di Mlacic. Timide proteste dei bergamaschi dopo la rete del vantaggio di Thomas Kristensen il quale, su angolo, ha sovrastato il difensore avversario Odilon Kossounou. Secondo la Dea c’era un qualcosa di irregolare nella presa di posizione di Kristensen, il quale tocca sul fianco l’avversario ma non si tratta di un contatto tale da poter portare all’annullamento della rete. Regolari anche le reti di Davis e quelle successive di Scamacca che hanno chiuso il match sul 2-2. Proteste finali ancora una volta dell’Atalanta, stavolta direttamente dalla panchina e dall’allenatore Raffaele Palladino il quale, mostrando il cronometro, si lamentava col quarto ufficiale, Maria Sole Ferrieri Caputi, per altro tempo rimasto dai minuti di recupero non concesso però dall’arbitro, che ha fischiato la fine della partita dopo che la Dea si era procurata un ultimo corner