Moviola Atletico Madrid Barcellona, tutti gli episodi del match diretto da Turpin: ecco cosa è successo nei quarti di finale di Champions

Moviola Atletico Madrid Barcellona: gli episodi dubbi del match diretto da Turpin, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions

Atletico Madrid Barcellona, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, si è rivelata interessante sotto il punto di vista agonistico e con diversi episodi da moviola nel corso del match. La direzione di gara è stata affidata all’esperto arbitro Clement Turpin, chiamato a un grande lavoro.

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LA MOVIOLA

La sfida tra Atletico Madrid e Barcellona è stata ricca di episodi da moviola fin dai primi minuti. Dopo il vantaggio immediato dei blaugrana con Lamine Yamal, protagonista anche di un duello ravvicinato con Musso, la squadra di Xavi ha protestato al 41’ per un contatto in area su Dani Olmo: Clement Turpin, ben posizionato, ha lasciato correre senza esitazioni. Nella ripresa, invece, il direttore di gara è stato chiamato al VAR per verificare la posizione di Ferran Torres sul gol del possibile 1‑3: dopo un breve check, la rete è stata annullata per fuorigioco millimetrico. Poco dopo, però, lo stesso Ferran ha trovato il tris valido, chiudendo un’azione confusa in area. Da segnalare anche un grande intervento di Joan Garcia su Le Normand e un altro episodio dubbio nel finale, quando Nicolas Gonzalez ha sfiorato il gol per l’Atletico.

La parte più calda della moviola arriva però nel finale: al 69’ Gavi viene ammonito per un intervento duro, mentre al 78’ Turpin ricorre nuovamente al VAR per valutare un fallo di Eric Garcia. Dopo la revisione, il difensore del Barcellona viene espulso, lasciando i suoi in dieci negli ultimi minuti. La gara si chiude con un’ultima grande occasione per l’Atletico, ma il tiro di Nicolas Gonzalez all’86’ sfiora soltanto il palo. Una partita intensa, piena di episodi e decisioni arbitrali che hanno inciso sul ritmo e sull’andamento del match.

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