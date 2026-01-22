Moviola Bologna Celtic, l’episodio chiave della sfida di Europa League: ecco cosa è successo

Moviola Bologna Celtic, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la settima giornata di Europa League 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Celtic, valido per la settima giornata di Europa League 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Vassilis Fotias.

MOVIOLA

La sfida di Europa League tra Bologna e Celtic del 22 gennaio 2026 è stata un concentrato di episodi arbitrali, ritmo e tensione. L’arbitro Vassilis Fotias ha dovuto gestire una gara subito accesa, con il Celtic avanti già al 6’ grazie alla combinazione Maeda–Hatate, poi protagonista anche in negativo: prima ammonito al 31’, poi espulso al 34’ per doppio giallo. La superiorità numerica non ha però impedito agli scozzesi di trovare il raddoppio al 40’, quando Trusty ha colpito di testa su corner di Engels. Nel finale di primo tempo, altri due cartellini: uno a Miranda per un intervento in ritardo e uno allo stesso O’Neill, troppo veemente nelle proteste.

La ripresa si è aperta con un cambio immediato del Celtic, ma è stato il Bologna a prendere in mano il gioco. Al 56’ Dominguez ha sfiorato il gol con un tiro deviato sulla traversa, preludio alla rete del 58’, quando Dallinga ha accorciato le distanze con un colpo di testa perfetto. La gara è diventata un susseguirsi di sostituzioni e ribaltamenti di fronte, fino al 72’, quando Rowe ha trovato il 2-2 con un destro magnifico sotto la traversa, imparabile per Schmeichel. Fotias ha mantenuto una direzione coerente, punendo falli evidenti e gestendo con fermezza i momenti più accesi.

Nel finale, tra cambi tattici e stanchezza crescente, il ritmo si è abbassato. Lykogiannis ha sostituito Casale, mentre O’Neill ha provato a inserire forze fresche con Bernardo e Kenny. Nonostante i sei minuti di recupero, non sono emersi altri episodi degni di moviola: nessuna situazione dubbia in area, nessun intervento al limite. La partita si è chiusa sul 2-2, con una direzione arbitrale complessivamente solida, segnata da decisioni chiave – in primis il rosso a Hatate – che hanno inciso sull’andamento ma senza generare polemiche eccessive.

