Moviola Bologna Fiorentina, ecco tutti gli episodi dubbi della sfida di Serie A: l’analisi

Moviola Bologna Fiorentina, tutti gli episodi contestati della sfida di Serie A: l’analisi completa e l’operatore di Doveri

La sfida tra Bologna e Fiorentina è stata caratterizzata da diversi episodi dubbi. Al 5’ Heggem intercetta un cross di Parisi con un possibile tocco di gomito, ma l’arbitro lascia correre perché il braccio è aderente al corpo. Al 17’ Ndour segna su assist di Dodo, ma il Var annulla per fuorigioco di Parisi. Un minuto dopo Mandragora trova il gol del vantaggio: nuovo check, questa volta la rete viene convalidata. Primo giallo al 37’ per Holm.

Nel finale di primo tempo arriva un altro episodio chiave: al 45’ Piccoli segna dopo una carambola, ma la rete viene inizialmente annullata per fuorigioco. Il Var richiama Doveri al monitor e, dopo la revisione, l’arbitro cambia decisione spiegando che nessun giocatore viola era in offside. Il gol viene quindi convalidato.

Nella ripresa, al 48’ Castro cade in area ma l’arbitro lascia proseguire tra le proteste del Dall’Ara. Al 78’ arriva il giallo per Miranda, mentre all’87’ è regolare il colpo di testa vincente di Fabbian. Nel finale Ferguson viene ammonito per proteste e, nonostante un’ultima mischia nell’area viola, non emergono irregolarità. Dopo 6 minuti di recupero, Bologna-Fiorentina si chiude sul 1-2.

