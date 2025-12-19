Moviola Bologna Inter, Chiffi non è stato assolutamente perfetto: l’analisi di Cesari è molto chiara su quanto successo nel match

Moviola Bologna Inter, Cesari ha analizzato la prestazione di Chiffi non promuovendo il direttore di gara. E’ stato fondamentale il Var

La moviola di Bologna Inter è stata uno dei temi centrali della semifinale di Supercoppa Italiana, una partita intensa e combattuta che ha acceso il dibattito soprattutto per alcuni episodi arbitrali decisivi. Al termine della gara, vinta dal Bologna, dagli studi Mediaset è intervenuto Graziano Cesari, che ha analizzato nel dettaglio le situazioni più controverse, elogiando in modo particolare il lavoro del VAR.

Secondo Cesari, la moviola di Bologna Inter certifica una serata positiva per la tecnologia, che ha avuto un ruolo determinante nel supportare l’arbitro Chiffi. «Sono molto contento del VAR stasera – ha spiegato l’ex arbitro – perché ha aiutato e salvato due volte Chiffi». Un giudizio netto, che sottolinea come l’intervento della sala VAR, guidata da Maresca, sia stato fondamentale per arrivare alle decisioni corrette in due momenti chiave del match.

Il primo episodio analizzato nella moviola di Bologna Inter riguarda il calcio di rigore assegnato al Bologna per il fallo di mano di Bisseck. Cesari chiarisce subito come Chiffi non potesse vedere il tocco in presa diretta, vista la sua posizione in campo. «Il pallone arriva in area e c’è questo contatto col braccio che l’arbitro non può assolutamente vedere», ha spiegato. Da qui la necessità dell’intervento del VAR, che ha richiesto una revisione piuttosto lunga per valutare la dinamica completa dell’azione.

Nel corso del check, infatti, sono stati analizzati più elementi: un possibile contrasto tra Castro e Bisseck, l’eventuale deviazione di testa e, infine, il tocco con il braccio. La moviola di Bologna Inter evidenzia come Bisseck tenti l’intervento di testa ma manchi il pallone, che finisce poi sul braccio tenuto largo e fuori dalla sagoma. «Revisione giustissima – ha sottolineato Cesari – anche perché il braccio è larghissimo e ci sono tante componenti da valutare». Una decisione, dunque, considerata corretta sotto tutti i punti di vista.

Il secondo episodio chiave della moviola di Bologna Inter è il calcio di rigore inizialmente assegnato all’Inter e poi revocato dopo l’on field review per il contatto tra Heggem e Bonny. Anche in questo caso, Cesari evidenzia come Chiffi fosse troppo lontano dall’azione per valutare correttamente il contatto. Tuttavia, le immagini hanno chiarito tutto in pochi secondi: «La revisione VAR dura appena 16 secondi. È Bonny che fa fallo colpendo Heggem».

L’ex arbitro fa anche un paragone con un episodio simile visto in Milan-Sassuolo, spiegando che non si tratta di protezione del pallone. «La protezione è lineare – conclude Cesari – qui l’attaccante allarga la gamba e commette fallo». In definitiva, la moviola di Bologna Inter promuove l’operato del VAR, decisivo per garantire correttezza e coerenza in una partita ad alta tensione.