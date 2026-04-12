Moviola Bologna Lecce, tutti i dettagli sull’episodio chiave della sfida diretta da Colombo

Moviola Bologna Lecce: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Bologna Lecce, valido per la 32ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Colombo .

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LA MOVIOLA

Bologna‑Lecce è stata una gara corretta ma non priva di episodi da moviola, con l’arbitro Andrea Colombo sempre ben posizionato. Nel primo tempo arrivano due ammonizioni nette ai danni del Lecce: prima Ngom per un intervento duro, poi Siebert per un fallo evidente in zona centrale. Al 26’ il Bologna trova il gol decisivo con Freuler, che ribadisce in rete un pallone vagante nell’area piccola: posizione regolare e nessun dubbio sulla validità della rete. Pochi secondi prima, Orsolini aveva colpito la traversa, episodio limpido e senza irregolarità. La prima frazione si chiude senza proteste né interventi VAR.

Nella ripresa, Colombo gestisce bene il ritmo e i numerosi cambi da entrambe le parti, senza che emergano episodi controversi. Il Lecce prova a rientrare in partita ma non crea situazioni che richiedano l’intervento del direttore di gara o della tecnologia. Tutti i cambi — compresi quelli multipli al 64’ e all’intervallo — avvengono senza contestazioni. Nel complesso, una direzione ordinata e lineare: nessun episodio dubbio in area, nessuna revisione VAR e un metro di giudizio coerente per tutta la gara.