Moviola Brasile-Costa Rica: tuffo di Neymar, Kuipers revoca rigore – VIDEO

Moviola Brasile-Costa Rica, l’episodio clou del match: Kuipers assegna il rigore per fallo su Neymar, ma le immagini al Var evidenziano il tuffo del brasiliano

Moviola Brasile-Costa Rica, episodio controverso durante la seconda partita del girone Mondiale in Russia 2018. La partita verrà contrassegnata da polemiche per quanto accaduto al minuto 77 per il calcio di rigore prima assegnato e poi successivamente smentito dal Var. Nella fattispecie l’arbitro Kuipers aveva assegnato il calcio di rigore al Brasile al minuto 77 del secondo tempo dopo una ripartenza dei verde-oro, Neymar in area di rigore sente il contatto con l’avversario e si lascia cadere a terra. Il fischietto europeo assegna la massima punizione dagli undici metri ma successivamente viene allertato dal Var.

Episodio non facile da valutare al monitor, anche se l’impressione è che Neymar si lasci andare pesantemente al minimo tocco del difensore avversario. Kuipers ritorna sui suoi passi grazie all’ausilio del Var, tuttavia decide di non ammonire Neymar nonostante la simulazione nell’area di rigore. Provvidenziale in questo caso l’intervento della tecnologia che ha evitato un errore di valutazione pesante a dieci minuti dal termine della partita e in un momento decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale.