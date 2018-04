Moviola Chievo-Inter: proteste dei gialloblù sul gol di Icardi

La Moviola di Chievo-Inter, match valido per la 34esima giornata di Serie A Tim in programma quest’oggi alla 15 allo Stadio Bentegodi di Verona

Chievo e Inter (qui la diretta live) sono impegnate allo Stadio Bentegodi di Verona nel match valido per la 34esima giornata di Serie A Tim. La squadra di Luciano Spalletti è in vantaggio 2-0, grazie alle reti del solito Mauro Icardi e di Ivan Perisic. Il primo gol nerazzurro è stato prima annullato dal direttore di gara per fuorigioco di D’Ambrosio, ma poi convalidato dalla verifica del Var.

La decisione, però, ha provocato proteste veementi da parte dei calciatori del Chievo in merito al fischio anticipato del direttore di gara, che a loro detta avrebbe interrotto precedentemente l’azione.