Moviola Germania Costa d’Avorio: tutti gli episodi dubbi del match diretto da Juan Gabriel Benitez

Moviola Germania Costa d’Avorio: gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

Moviola Germania Costa d’Avorio: gli episodi dubbi del match diretto da Juan Gabriel Benitez, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Veloce check all’11’ su un eventuale tocco di mano di Brown in area di rigore, non c’è assolutamente nulla. I primi soccorsi in campo sono per Schlotterbeck, il difensore tedesco accusa un problema alla caviglia. Al 22′ la Germania passa in vantaggio su un corner dove Pavlovic anticipa Fofana, il gomito però lo disturba e il portiere africano resta a terra: giusto annullare, anche se Nagelsmann fa segno che non è così. Un solo fallo a testa a metà primo tempo, gioco estremamente fluido. Al 38′ proteste tedesche per una ripartenza avversaria nata da una pressione troppo sostenuta. Gol annullato ad Havertz, in precedenza c’è un fallo netto di Musiala in precedenza, l’arbitro poteva fischiare prima, era molto evidente. Extra-time di 7 minuti. Molto permissiva la direzione arbitrale, come si evince dal dato macroscopico di sole 5 interruzioni con le quali si va al riposo.

SECONDO TEMPO