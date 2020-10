MOVIOLA Juve Barcellona: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la seconda giornat del gruppo G della Champions League 2020/21: moviola Juve Barcellona

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Barcellona, valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. Dirige la sfida l’arbitro olandese Danny Makkelie



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

15′ Gol annullato a Morata – Morata supera la linea di difesa e a tu per tu con Neto, mette la palla in rete: lo spagnolo era però partito in fuorigioco. Gol annullato dopo un check

30′ Gol annullato a Morata – Cuadrado crossa, Morata anticipa la difesa e mette la palla dentro: era di poco oltre la linea. Rete annullata

55′ Gol annullato a Morata – Terza rete annullata a Morata. Chiesa apre per Cuadrado, il colombiano crossa e trova Morata davanti alla porta: lo spagnolo mette la palla alle spalle di Neto, ma anche questa volta è in fuorigioco

85′ Espulso Demiral – Brutto fallo di Demiral, che prende la seconda ammonizione: il turco lascia il campo

89′ Rigore per il Barcellona – Bernardeschi atterra Ansu Fati in area: rigore per i blaugrana