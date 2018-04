Moviola Juventus-Napoli, l’analisi degli episodi arbitrali più dubbi nel posticipo di Serie A delle 20.45 all’Allianz Stadium che potrebbe valere lo Scudetto: arbitra Rocchi

Qualche protesta della Juventus per quanto accaduto nell’area del Napoli all’80’. Cross di Pjanic, in area sbracciano un po’ tutti e la palla si alza. Reina esce a valanga e va addosso a Howedes, che però cerca il contatto. Inizialmente la palla sfugge al portiere, che la recupera e cade a terra. Rocchi fischia, ma dà fallo contro Howedes. Riguardando il tutto al replay sembra la decisione più giusta.

Moviola Juventus-Napoli: gol annullato a Insigne al 37′

Al 9′ Rocchi fischia un fallo a pochi metri dell’area di rigore e ammonisce Benatia per aver fermato Mertens che si involava verso l’area di Buffon. Giusta la decisione di Rocchi che nell’occasione ammonisce Asamoah dopo aver dato il vantaggio al Napoli. Corretta la decisione dell’arbitro anche in occasione del fallo di Albiol al limite dell’area di rigore su Higuain. Al 37′ gol annullato a Insigne per evidente posizione di fuorigioco e il silent check del Var conferma la bontà degli assistenti arbitrali di Rocchi.

Moviola Juventus-Napoli: arbitra Rocchi

La moviola Juventus-Napoli, posticipo della giornata numero 34 del campionato italiano di Serie A, discussa e commentata in tempo reale dalla redazione di CalcioNews24.com. All’Allianz Stadium questa sera Juventus e Napoli si giocano una larga fetta di Scudetto. Il Napoli nelle recenti sei trasferte nel nuovo impianto dei bianconeri non ha mai vinto né pareggiato, trovando ben sei sconfitte contro la formazione piemontese. Sarà Rocchi ad arbitrare il match Scudetto. I suoi assistenti saranno Di Liberatore e Tonolini, Massa designato quarto uomo. Al Var, Irrati e Vuoto.

Il Napoli vuole continuare i propri sogni tricolori ma per farlo dovrà espugnare il fortino dell’Allianz Stadium bianconero. La formazione di Allegri può contare su due risultati a disposizione su tre quando mancano cinque partite al termine del campionato di Serie A, anche se nelle ultime quattro gare i bianconeri dovranno far visita a Inter e Roma in due delicate trasferte contro formazioni che lottano per un posto nella prossima Champions League. Di seguito troverete le principali decisioni arbitrali analizzate alla moviola per capire meglio gli episodi più discussi del posticipo che potrebbe valere una stagione per ambedue le squadre di Allegri e Sarri.