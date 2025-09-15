Moviola Milan Bologna: Gazzetta dura con Marcenaro… 4 in pagella. A pesare sull’operato dell’arbitro e la mancata concessione di un penalty

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha acceso un faro sugli episodi arbitrali che hanno segnato l’incontro di Serie A tra Milan e Bologna, terminato con un sofferto 1-0 a favore dei rossoneri. La partita, valida per la terza giornata di campionato, ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche, focalizzandosi in particolare su un episodio che ha visto protagonista il VAR e l’arbitro Marcenaro, che prende 4 in pagella.

Il momento clou, analizzato minuziosamente dal quotidiano sportivo, si è verificato al 40’ minuto del secondo tempo. L’arbitro Marcenaro ha inizialmente assegnato un calcio di rigore al Diavolo, rilevando un fallo di Freuler su Nkunku. La decisione, tuttavia, è stata messa in discussione dall’intervento del VAR, gestito da Fabbri. Dopo essere stato richiamato al monitor per una revisione, Marcenaro ha incredibilmente annullato la sua precedente decisione.

Ciò che ha sollevato le critiche più aspre da parte della Gazzetta è il fatto che, durante l’analisi, non sia stato considerato un precedente contatto tra Lucumi e Nkunku. Secondo l’analisi del giornale, ci sarebbe stata una netta spinta di Lucumi(accompagnata da un contatto basso) sul giocatore francese, un’azione che avrebbe giustificato non solo il rigore ma anche il cartellino rosso per il difensore del Bologna. L’episodio ha quindi lasciato una profonda sensazione di ingiustizia e ha riaperto il dibattito sull’uso e l’efficacia della tecnologia in campo. Il mancato rigore e la potenziale espulsione avrebbero potuto cambiare radicalmente l’andamento del match.