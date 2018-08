Gli episodi contestati della gara di San Siro, anticipo della 3ª giornata di Serie A. Moviola Milan-Roma: rigori, espulsioni e Var

Marco Guida di Torre Annunziata è l’arbitro designato per la partita tra Milan-Roma, sfida in corso di svolgimento a San Siro e valida per la terza giornata di Serie A, stagione 2018/2019. Il fischietto campano ha già diretto 124 gare in Serie A e potrà contare sull’apporto degli assistenti Carbone e Passeri, del quarto uomo Chiffi e di Mazzoleni più Del Giovane al Var. Sono 16 i precedenti in campionato dell’arbitro Guida con il Milan che ha ottenuto 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Quattordici invece i confronti tra Guida e la Roma con 8 vittorie giallorosse, 4 segni X e 2 sconfitte. Moviola Milan-Roma: gli episodi contestati.