Serie A
Moviola Milan Torino, Marelli spiega le decisioni arbitrali del primo tempo: «Ecco come valuto il rigore assegnato al Torino. Gol di Zapata? Su Nkunku nessun fallo»
Moviola Milan Torino, Marelli spiega le scelte arbitrali di Chiffi al termine dei primi 45 minuti del match. Questo il giudizio dell’ex arbitro
Nel corso di Torino Milan, sul punteggio di 2-1 per i granata e valida per la 14a giornata di Serie A, gli episodi da moviola del primo tempo hanno acceso il dibattito. A fare chiarezza è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro e attuale analista di DAZN, che ha passato in rassegna le due situazioni principali: il rigore assegnato ai granata e il successivo raddoppio firmato da Duván Zapata.
RIGORE PER IL TORINO – «Non ci sono dubbi in merito: braccio larghissimo e movimento verso il pallone di Tomori. Giusto non sanzionare disciplinarmente il difensore del Milan».
RADDOPPIO DI ZAPATA – «C’è un contatto fra Tameze e Nkunku ma è molto leggero, con Chiffi in pieno controllo della situazione. Non ci sono gli estremi per una revisione».
Moviola Torino Milan, l’episodio chiave del match
Torino Milan LIVE 2-1: Zapata-Vlasic, poi Rabiot accorcia!
