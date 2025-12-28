Moviola Milan Verona, il pensiero di Marelli sul rigore concesso ai rossoneri: cosa ha detto l’esperto arbitrale di Dazn

Moviola Milan Verona, giusto il rigore dato ai rossoneri? Marelli non ha dubbi e condivide la decisione presa da Fabbri in campo. Le ultime

In avvio di ripresa il match cambia subito volto. Dopo pochi secondi dal fischio d’inizio del secondo tempo, al 47’, un pallone viene messo in mezzo all’area e Nkunku, nel tentativo di controllarlo, subisce una trattenuta evidente da parte di Nelsson. L’intervento del difensore è chiaro e plateale, tanto che l’arbitro Fabbri non ha esitazioni: calcio di rigore assegnato immediatamente.

L’episodio si rivela decisivo per l’andamento della gara. Dal dischetto si presenta lo stesso Nkunku, che con grande freddezza spiazza il portiere e firma il gol del momentaneo 2-0, indirizzando definitivamente la partita sui binari favorevoli alla sua squadra. Una rete che arriva in un momento chiave e che spezza l’equilibrio, costringendo gli avversari a una gara in salita.

Sulla decisione arbitrale è intervenuto anche Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di DAZN, che ha analizzato l’azione confermando la correttezza della scelta presa in campo. Marelli ha infatti spiegato come la trattenuta sia stata evidente e continuata, tale da impedire a Nkunku di muoversi liberamente per giocare il pallone.

«Concordo con la decisione di Fabbri – ha chiarito Marelli – perché la trattenuta a due mani sul braccio di Nkunku è evidente. È un intervento che limita in modo chiaro l’azione dell’attaccante e rientra pienamente nei casi da calcio di rigore». Un giudizio netto che chiude ogni possibile polemica sull’episodio.

La lettura dell’ex arbitro rafforza quindi la bontà della decisione presa sul terreno di gioco, sottolineando come il direttore di gara abbia avuto una visuale corretta e sia intervenuto con tempestività. Un episodio che conferma l’importanza dell’attenzione arbitrale nei momenti chiave del match e che ha avuto un peso specifico notevole sull’esito finale della partita.