Moviola Napoli Empoli, l’episodio chiave del match

Moviola Napoli Empoli, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Napoli Empoli, valido per la 32ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Michael Fabbri di Ravenna.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Dopo appena 15 secondi c’è già un episodio: un colpo di testa di vkiene ribattuto fa Juan Jesus con la coscia, i giocatori dell’Empoli chiedevano il mani per la postura del brasiliano che li trae in inganno. Anche su un altro tiro di Cacace c’è una protesta, ma Mazzocchi colpisce in parte il pallone sul braccio (peraltro attaccato al corpo) e solo in seguito a un rimpallo. Poco prima dell’intervallo step on foot di Lukaku su Marianucci e conseguente primo cartellino del match. Il primo tempo si chiude con 11 falli complessivi, un numero normale.

SECONDO TEMPO

Check nella ripresa su un tocco di mano di Juan Jesus, considerato casuale visto che il pallone è molto ravvicinato. Fabbri perdona Grassi per un’evidente trattenuta di Grassi su McTominay, sul 3-0 l’arbitro chiude un occhio. A 3 minuti dal termine primo cartellino anche per l’Empoli: lo riceve Goglichidze che sgambetta Neres.