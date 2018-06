Moviola Nigeria-Argentina, episodi arbitrali e Var

Moviola Nigeria-Argentina, arbitra il turco Cakir nella terza giornata del girone D: gli episodi arbitrali dubbi

Sarà il turco Cuneyt Cakir il direttore di gara scelto dalla FIFA per dirigere l’importante sfida tra Nigeria e Argentina. Un arbitro esperto e navigato, classe 1976, assicuratore di professione, che ha fatto il suo esordio su un campo da calcio, come arbitro, nel 2001, diventando internazionale nel 2006. Nell’edizione di Russia 2018, infine, ha già diretto Marocco˗Iran, lo scorso 15 giugno, finita 1˗0 per gli asiatici.

Dopo il vantaggio Argentino grazie alla prodezza di Messi, la Nigeria è sparita dal campo ed ha rischiato di rimanere anche in inferiorità numerica. Al 30′ del primo tempo Balogun stende Di Maria lanciato a rete ai limiti dell’area di rigore. Per l’arbitro Cakir non è chiara occasione da gol quindi estrae solo il giallo. Decisione confermata anche dal VAR. In apertura di secondo tempo contatto in area di rigore tra Mascherano e Balogun. Il centrocampista centrale argentino allaccia ripetutamente il difensore nigeriano fino a trascinarlo per terra. Per Cakir non ci sono dubbi, calcio di rigore per i nigeriani. Decisione confermata dal VAR. Sul ribaltamento di fronte, Moses (l’autore del pareggio nigeriano), allarga il braccio in area di rigore su Di Maria, per l’arbitro turco non c’è nulla e fa proseguire il gioco. 75′ del secondo tempo: su un campanile in area di rigore, Rojo colpisce di testa la palla, spedendosela sul braccio. Cakir consulta il VAR e non assegna il rigore alla Nigeria.