Moviola Pisa Como: l’episodio dubbio del match della Cetilar Arena, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26

È l’episodio che avrebbe potuto riaprire una partita ormai indirizzata, l’ultima fiammella di speranza per un’Arena Garibaldi infreddolita dal risultato e dalla temperatura. Invece, l’85° minuto di Pisa-Como si trasforma nel sigillo definitivo sulla vittoria degli ospiti, avanti per 0-2. Il duello dagli undici metri tra la potenza di M’Bala Nzola e i riflessi di Jean Butez premia il portiere francese, che compie una prodezza felina e blinda i tre punti per la squadra di Fabregas.

La cronaca: il fallo di Caqueret e il VAR

Tutto accade in una manciata di minuti convulsi, tra l’82’ e l’85’. Il Pisa, sotto di due reti, cerca l’assalto della disperazione. Maxence Caqueret commette un’ingenuità: il suo intervento in area è ruvido, troppo irruento per essere ignorato. L’arbitro Luca Pairetto ferma il gioco. Inizialmente c’è incertezza, ma la tecnologia viene in soccorso: richiamato dal VAR per una On Field Review, Pairetto non ha dubbi. È calcio di rigore. L’occasione d’oro per accorciare le distanze e regalare un finale di fuoco.

Il duello: Butez “ipnotizza” Nzola

Sul dischetto si presenta lo specialista, M’Bala Nzola. Il centravanti angolano si carica sulle spalle il peso della responsabilità. La rincorsa è decisa, l’intenzione chiara: Nzola apre il piatto e calcia verso la sinistra. Ma dall’altra parte c’è un Jean Butez in stato di grazia. L’estremo difensore belga intuisce l’angolo. Con un balzo felino, “come un gatto”, si distende sulla sua destra e respinge la conclusione. Niente da fare per il Pisa: il rigore fallito è una sentenza psicologica sul match. Il Como resta avanti 2-0 e vede il traguardo, mentre Nzola si dispera per l’occasione gettata al vento.