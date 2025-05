Moviola PSG Inter, l’episodio chiave del match

Moviola PSG Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la finale di Champions League

L’episodio chiave della moviola del match PSG Inter, valevole per finale di Champions League. Dirige la sfida l’arbitro Istvan Kovacs.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Spinta di Bastoni su Doué: l’arbitro fischia, a differenza dell’assistente che non segnala nulla. Nella prima fase della gara c’è qualche fallo ma senza alcuna cattiveria. Dumfries allarga il gomito su Nuno Mendes che resta a terra. Fuorigioco di Dimarco su invito di Barella che poteva fare meglio, non servirlo e guardare verso la porta. Leggera spinta di Acerbi su Marquinhos in un corner, non c’è nulla di particolarmente significativo. A 3 minuti dal termine del primo tempo Pavard contesta l’assegnazione di una rimessa laterale a favore dgli avversari. Prima frazione correttissima: 5 falli da parte dei parigini, solo uno dei nerazzurri.

SECONDO TEMPO

Prome battute della ripresa: intervento da giallo di Nuno Mendes su Thuram, Kovacs non estrae il cartellino. Su un corner per l’Inter, su un rimpallo Lautaro tocca di mano e l’arbitro lo vede. Il primo ammonito è Zalewski al 56′ che va su Fabian Ruiz in netto ritardo dopo che era stato proprio l’interista a provare a calciare verso la porta. Kovacs va ad ammonire Inzaghi che voleva lui il giallo per Pacho: l’Inter reclama che il Paris abbia già commesso 10 falli prima dell’ora di gioco. Giallo per Doué che esce dal campo al 67 dopo avere siglato la sua doppietta. Giallo a Thuram per brutto intervento su Fabian Ruiz. Anche Acerbi entra nella lista degli ammoniti. Si chiude con 20 falli complessivi, 13 a 7: Psg più falloso e vincente.