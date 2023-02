Moviola Roma-Cremonese: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23: moviola Roma-Cremonese

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Cremonese, valido per i Quarti di Finale di Coppa Italia 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

26′ Rigore per la Cremonese – Perde palla la Roma in fase difensiva, ripartenza veloce della Cremonese con Rui Patricio costretto a commettere fallo per bloccare l’avanzata di Dessers. Giallo per il portiere.