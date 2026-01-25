Moviola Roma Milan, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successo

Moviola Roma Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Roma Milan, valido per la 22ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Andrea Colombo.

La sfida dell’Olimpico tra Roma e Milan lascia strascichi polemici per la direzione dell’arbitro Colombo. L’episodio che ha cambiato l’inerzia del match arriva al minuto 72, quando il direttore di gara non ha avuto esitazioni nell’indicare il dischetto in favore dei Giallorossi. La decisione scaturisce da un evidente tocco di braccio di Davide Bartesaghi: il giovane terzino sinistro dei lombardi impatta la sfera in modo irregolare sulla ribattuta di Zeki Celik, laterale turco dei capitolini. Rigore netto e poche proteste sulla dinamica dell’intervento.

Molto più accesa, invece, la reazione dei Rossoneri per la gestione disciplinare. Nel mirino della critica sono finite le ammonizioni ravvicinate sventolate in faccia a due leader della squadra: Mike Maignan e Luka Modric. Sia il portiere della Nazionale francese che l’esperto regista croato, oggi metronomo del centrocampo del Diavolo, sono stati sanzionati per perdita di tempo. Una doppia decisione severa che ha mandato su tutte le furie i tifosi ospiti e creato il caos in campo, con Colombo deciso a punire ogni tentativo di ostruzionismo.

C’è spazio anche per le recriminazioni della squadra di casa. La Roma ha protestato vivacemente per un presunto secondo penalty non concesso per un fallo di mano di Christian Pulisic. L’episodio nasce da un cross di Wesley, attaccante esterno brasiliano: il pallone colpisce l’arto del capitano degli USA, ma l’arbitro ha giudicato il braccio in posizione congrua e la distanza troppo ravvicinata per fischiare. Una lettura confermata anche dalla sala VAR, che ha scelto di non intervenire, lasciando correre tra i dubbi del pubblico di fede romanista.

