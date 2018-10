Moviola Roma-Spal: gli episodi arbitrali dubbi della partita valida per la nona giornata della Serie A 2018/2019

Dopo la sosta per le Nazionali si torna in campo e la Roma di Di Francesco lo fa contro la Spal di Semplici nell’anticipo della nona giornata di campionato. Il match sta andando in scena all’Olimpico di Roma ed è arbitrato da Luca Pairetto di Torino coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Fiorito. Quarto uomo Di Martino con Abisso al Var.

Al 31′ del primo tempo proteste timide di Dzeko su un leggero contatto tra il calciatore bosniaco e Cionek. Per Pairetto non c’è assolutamente nulla e il Var conferma la decisione dell’arbitro. Al 35′ del primo tempo Pairetto assegna un calcio di rigore alla Spal per una spallata di Luca Pellegrini su Lazzari lanciato a rete. Rigore ineccepibile.

Incredibile ingenuità di Vanja Milinkovic-Savic. Al 76′ del secondo tempo il portiere della Spal riceve un doppio giallo nel giro di 2 secondi per aver perso tempo su un rinvio e successivamente per aver scagliato un pallone contro la curva Sud. Spal in 10.