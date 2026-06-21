Moviola Spagna Arabia Saudita: tutti gli episodi dubbi del match diretto da Raphael Claus

Moviola Spagna Arabia Saudita: gli episodi dubbi del match, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026

Moviola Spagna Arabia Saudita: gli episodi dubbi del match diretto da Raphael Claus, valido per la seconda giornata dei Mondiali 2026.

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PRIMO TEMPO

Si arriva all’Hydration break sul 3-0 e praticamente nessuna interruzione, la differenza di valori e la fluidità dell’offensiva iberica ha portato a 2 soli falli in metà tempo. Alla mezzora primo cartellino per uno step on foot del capitano Al Dawsari su Pedro Porro, intervento doloroso. I minuti di recupero sono 5, 3 dei quali determinati dalla pausa di metà tempo. Si va all’intervallo con un bilancio disciplinare davvero minimo: 4 falli (3 della Spagna), un ammonito (Al Dawsari, nell’unico intervento irregolare dei suoi).

SECONDO TEMPO

All’ora di gioco scatta il secondo giallo: il “colpevole” è Kanno, che alza il gomito su Rodri su un pallone conteso a centrocampo. Al 65′ Ferran Torres si mangia un gol, scattato in profondità su filtrante di Merino, la posizione sembra regolare anche se per poco. Attento Claus a pochi minuti dal novantesimo nel fermare il gioco prontamente per un colpo alla testa subito da Kanno. Sono 6 i minuti di recupero, che verranno prolungati. In questo lasso di tempo infatti Ferran Torres appoggia in porta un pallone facile facile: sulla conclusione di Pedro Porro deviata dal compagno un lungo check Var determina che c’è una posizione di fuorigioco, la rete viene annullata. Molto curiosa la differenza di falli commessio tra le due squadre: 10 dalla parte della Spagna, che ha disputato una partita aggressiva; solo 2 quelli dell’Arabia Saudita, che non ha mai fermato – neanche scorrettamente – l’infinito fraseggio degli avversari.