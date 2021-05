L’episodio chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Spezia Torino

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

40′ Rigore per lo Spezia – Fallo di Vojvoda su Pobega: il granata rifila un pestone al bianconero. Rigore netto.

52′ Rigore per il Torino – Ferrer stende Bremer in area di rigore spezzina. L’arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore per gli ospiti.

82′ Espulso Bremer – Orsato estrae il cartellino rosso diretto nei confronti di Bremer per una gomitata ai danni di Maggiore ma dopo un on field review cambia decisione e ammonisce il difensore granata.