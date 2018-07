Moviola e Var Francia-Croazia, l’analisi degli episodi arbitrali dubbi della finale dei Mondiali tra la nazionale di Deschamps e Dalic

Ultimo atto di questo incredibile ed appassionante Mondiale. Francia e Croazia si giocano al Luzhniki Stadium di Mosca la possibiltà di laurearsi campioni del mondo. Sarà l’arbitro argentino classe 1975 Nelson Pitana ad arbitrare la Finale della Coppa del Mondo di Russia 2018. Il fischietto sudamericano sarà coadiuvato dai due assistenti suoi connazionali Herman Maidana e Juan Lattes, mentre il quarto uomo sarà l’olandese Bjorn Kuipers. Dunque dopo il nostro connazionale Gianluca Rocchi, che diresse la finale del 2014, toccherà all’argentino Pitana l’ultimo atto di un Mondiale.

18′ del primo tempo, Brozovic tampona da dietro Griezmann dai 15 metri. Per l’arbitro Pitana non ci sono dubbi e fischia calcio di punizione. Sulla stessa punizione la Francia passa in vantaggio, grazie ad una sfortunata deviazione di testa di Mandzukic. Minuto 34 del primo tempo, calcio d’angolo per la Francia Matuidi spizza di testa la palla che colpisce il braccio di Ivan Perisic in area di rigore. L’arbitro Pitana sceglie di andare personalmente a visionare il Var. Dopo il consulto con il var, l’arbitro argentino assegna il calcio di rigore alla Francia.