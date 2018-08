Moviola e Var Juventus-Lazio: gli episodi dubbi del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 2ª giornata di Serie A 2018-2019

E’ Massimiliano Irrati di Pistoia il fischietto designato per il big match di sabato tra Juventus e Lazio. Come assistenti ci sono Tengoni e Peretti, Mariani il quarto uomo. Al Var ecco Guida e Carbone. Segui, su Calcio News 24, la moviola in tempo reale di Juventus-Lazio, primo anticipo della seconda giornata di Serie A 2018-2019.