Mughini contro Szczesny: «Mai visto fare queste porcate in tre giornate»

Intervenuto negli studi di Pressing su Italia 1, Giampiero Mughini ha parlato così di Wojciech Szczesny dopo Napoli-Juventus.

«Non ho mai visto uno dei più grandi portieri al mondo che in tre giornate fa tutte queste por**te. L’ultima la respingeva anche un ragazzetto, è incredibile. L’ha adagiata nei piedi di Politano perché non sapeva cosa fare. Detto questo non avrei mollato 12 milioni per Donnarumma».