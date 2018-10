Ospite nella consueta serata di Tiki Taka, Giampiero Mughini ha detto la sua sul caso Ronaldo

Giampiero Mughini, ospite della trasmissione di Tiki Taka, ha toccato tra gli altri argomenti anche quello riferito alle accuse di stupro in cui è finito Cristiano Ronaldo. L’opinionista di dichiarata fede bianconera ha le idee chiare sull’accaduto: «Sono senza fondamenta. Gli interrogatori parlano chiaro, un rapporto è avvenuto ma Cristiano Ronaldo ha già chiesto scusa. La ragazza in questione forse vuole altri soldi. Quello di Ronaldo non è stato uno stupro, ma un semplice rapporto non consenziente con una ragazza». I social hanno immediatamente condannato le frasi di Mughini, giudicandole troppo frettolose e prive di fondamenta. Quel che è certo è che il caso mediatico intorno al portoghese continua e continuerà a far discutere per chissà quanto tempo.