Muharemovic Inter, accelerata nerazzurra per il talento del Sassuolo: le ultime novità di mercato

Muharemovic Inter, il talento del Sassuolo sempre più nel mirino dei nerazzurri! Le ultimissime novità

Il calciomercato italiano si muove con largo anticipo e l’Inter ha deciso di accelerare per Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003 che sta emergendo come una delle rivelazioni del Sassuolo. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, ma i nerazzurri vogliono anticipare la concorrenza e assicurarsi un profilo considerato di grande prospettiva, evitando aste internazionali.

Un nodo importante della trattativa riguarda il particolare legame economico tra Juventus e Sassuolo: come riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri mantengono il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Un dettaglio che complica la struttura dell’operazione, ma non frena l’Inter, forte degli ottimi rapporti con il club emiliano. L’obiettivo è trovare un accordo che soddisfi tutte le parti, inserendo Muharemovic nel progetto di rinnovamento del reparto arretrato.

La strategia nerazzurra, costruita anche sulle valutazioni tecniche di Cristian Chivu, è già entrata nella fase operativa. Non si tratta più di semplice interesse: l’Inter ha presentato una proposta verbale all’entourage del giocatore, discutendo durata e cifre del contratto. Con un’intesa di massima già vicina sui parametri dell’ingaggio, i vice‑campioni d’Italia appaiono oggi la squadra più avanti per chiudere l’operazione in vista della sessione estiva.