Nacho ammette: «Che strano non giocare al Bernabeu…» – VIDEO

Il Real Madrid giocherà le ultime 5 partite casalinghe allo stadio Di Stefano: questo il commento di Nacho – VIDEO

Il Real Madrid ha deciso che le ultime 5 partite casalinghe le giocherà allo stadio Di Stefano: questo il commento del difensore delle merengues Nacho.

«Il Real Madrid ha deciso che giocheremo al Di Stefano, sarebbe stato comunque strano giocare al Bernabeu senza tifosi. Dovremo abituarci a giocare in un altro stadio ma abbiamo le capacità per poterlo fare. Parliamo di una grande struttura e daremo il meglio per onorarla».