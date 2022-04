Nagelsmann: «Abbiamo delle responsabilità. Vogliamo andare avanti». Le parole del tecnico del Bayern Monaco

Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Villarreal.

VILLARREAL – ««Vogliamo andare avanti in Champions. Tutti i giocatori sono consapevoli che tutti abbiamo delle responsabilità e vogliamo procedere insieme. La posta in gioco è molto alta, quindi dobbiamo investire molto. Servirà una prestazione di livello».

INDISPONIBILI – «Sule sta ancora male e non sarà a diposizione. Non ci saranno neanche Tolisso, Choupo Moting e Sarr. Quello che non deve succedere è dare al Villarreal il tempo di portare in campo le sue qualità. Dobbiamo interpretare qualcosa di più. Ma non dovremmo parlarne così tanto, dobbiamo farlo domani».