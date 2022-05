Nainggolan Cagliari, il Ninja sulle orme di Zola

Le ultime voci di calciomercato vedono un possibile ritorno al Cagliari in serie B del belga Radja Nainggolan

Radja Nainggolan potrebbe tornare al Cagliari? Le ultime voci di calciomercato suggeriscono questa suggestione. Per il belga sarebbe il secondo ritorno in Sardegna. Questa volta rivestire la maglia rossoblù significherebbe ripercorrere le orme di una vecchia bandiera della squadra sarda: Gianfranco Zola. La Sardegna è sempre nel cuore del centrocampista belga, ci torna quando può ed è già annunciata la sua presenza in un torneo di calcio a sette questa estate in città.

Nel 2003, dopo tre campionati in cui il Cagliari di Massimo Cellino non era riuscito a riconquistare la massima serie, Zola fu decisivo a 37 anni. Si mise al servizio della squadra. Nainggolan ha appena compiuto 34 anni, e anche lui ama i colori del Cagliari oltre che essere un idolo per il popolo dei tifosi. Sarebbe insomma un’operazione che incontrerebbe i favori della piazza.