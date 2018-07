Nainggolan contro un tifoso laziale: «Pure quest’anno c’eri quasi» – FOTO

Radja Nainggolan ha replicato su Instagram a un sostenitore biancoceleste, che gli aveva consigliato di andare a Liverpool per vincere qualcosa

Simpatico botta e risposta tra Radja Nainggolan e un tifoso laziale. Il nuovo centrocampista dell’Inter ha pubblicato su Instagram il suo personale saluto ad Alisson, passato al Liverpool: «Ti auguro tutto il meglio, fenomeno. Ci vediamo presto». Tra i tanti commenti sotto il post del belga, uno in particolare ha colpito la sua attenzione. È il “consiglio” di un tifoso laziale: «Vacce pure te, almeno vinci qualcosa». La replica del centrocampista belga, che ha fatto il pieno di like tra i suoi ex sostenitori, non si è fatta attendere: «Pure quest’anno c’eri quasi…». Roma o Milano, per Nainggolan è sempre tempo di derby.