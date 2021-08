Nainggolan dice no all’Anversa: le ultime sul suo futuro

Radja Nainggolan ha rifiutato l’offerta recapitatagli dall’Anversa: quale futuro per l’ex giocatore dell’Inter?

Dopo aver risolto il proprio contratto con l’Inter, Radja Nainggolan è alla ricerca di una squadra in cui approdare per la prossima stagione. Come sottolinea Sky Sport la prima proposta ufficiale arrivata agli agenti del giocatore è quella dell’Anversa.

Il club belga aveva mostrato la sua volontà di ingaggiare presto Nainggolan per poterlo schierare subito nei preliminari di Europa League previsti per la prossima settimana. L’ex centrocampista dell’Inter ha però rifiutato la proposta perché vuole decidere bene la sua nuova destinazione. Sullo sfondo rimane ancora il Cagliari.

I DETTAGLI SU INTERNEWS24