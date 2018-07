Nainggolan nostalgia canaglia: «Belli miei» e Juan Jesus risponde «Che vuoi te?» – FOTO

Nainggolan non ha resistito e ha commentato la foto di Kevin Strootman con i compagni: “Belli miei”

La giornata di ieri ha visto l’inizio, seppur non ufficiale, della stagione di Inter e Roma. I nerazzurri hanno battuto per 3-0 il Lugano mentre la Roma ha vinto addirittura per 9-0 contro il Latina. Una prova brillante sia per i ragazzi di Luciano Spalletti che per quelli di Eusebio di Francesco, che hanno potuto far ruotare tutti i giocatori a disposizione. I tifosi della Roma hanno quindi visto all’opera anche i volti nuovi, soprattutto nel reparto di centrocampo, da Cristante a Coric per finire ad Javier Pastore. Il Flaco è arrivato nella capitale per sostituire Radja Nainggolan, che si è identificato e legato ai colori giallorossi come un vero romano e sperava di chiudere la carriera all’ombra del Colosseo.

Nonostante il successo dell’Inter, il Ninja non ha resistito e ha manifestato sui social tutta la su nostalgia per la sua ex squadra. La Roma, dopo la goleada alla formazione pontina, si è infatti ritrovata a cena, con Strootman che ha pubblicato una foto di gruppo sul suo account Instagram. «Belli miei» ha commentato l’ex numero 4 sul profilo dell’olandese, aspettando magari che qualcuno gli rispondesse lamentando la sua mancanza e invocandone il ritorno. La reazione è stata invece del tutto ironica e affidata a uno degli elementi più divertenti e ironici della Roma: Juan Jesus. Il brasiliano gli ha scritto: “Che vuoi te?”, suscitando l’ilarità dei numerosi utenti che si sono gustati questo divertente siparietto. Molti di loro hanno contraccambiato la nostalgia di Nainggolan, chiedendone a gran voce l’immediato ritorno.