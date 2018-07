Nainggolan saluta la Roma, De Rossi: «In bocca al lupo un c…» – VIDEO

Nainggolan posta un video sul suo profilo Twitter salutando tutto lo staff della Roma, ma la presenza di De Rossi gli rovina ironicamente il saluto.

Dopo 5 stagione giocate in giallorosso con 155 presenze e 28 gol segnati per Radja Nainggolan arriva il momento dei saluti al club capitolino e a tutto lo staff che lo ha seguito in questa avventura a Roma. Attraverso la sua pagina ufficiale di Twitter, il centrocampista belga, che non è stato convocato per il Mondiale russo, viene salutato da magazzinieri e altro staff della Roma con un grosso «in bocca al lupo» generale, ma la presenza nello spogliatoio della Roma di Daniele De Rossi ironicamente rovina il video del giocatore passato all’Inter.

De Rossi, infatti, non solo fa l’«in bocca al lupo» con il resto dello staff, ma a fine video si lascia andare e dice «in bocca al lupo, un cazzo», scherzando ironicamente con il suo ex compagno che ha firmato con i nerazzurri per le prossime 4 stagioni portando 38 milioni nel bilancio dei giallorossi per la sua cessione, e che si vede costretto a terminare il video dopo le parole di De Rossi. L’amicizia tra i due ex compagni c’è sempre stata e questo saluto, anche se ironico, è la dimostrazione.