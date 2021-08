Nandez, il Cagliari detta le condizioni per la cessione: l’Inter ora riflette

Nandez, il Cagliari detta le condizioni per la cessione: l’Inter, che nel frattempo ha chiuso per l’arrivo di Dumfries, ora riflette

Le acque tra il Cagliari e Nahitan Nandez si sono (momentaneamente) calmate. Lo tsunami scatenato dal giocatore sembra essere questione passata e ora le due parti starebbero lavorando per trovare un accordo. L’uruguaiano ha ribadito più volte le sue intenzioni di vestire la maglia dell’Inter, che ha però ripiegato su Denzel Dumfries.

La società rossoblù detta le condizioni: se i campioni d’Italia vogliono il centrocampista dovranno rilanciare. El Leon – come ricorda l’edizione odierna de L’Unione Sarda – non rappresenta una priorità ma un jolly utile, per questo motivo la dirigenza interista non è disposta ad offrire i 25 milioni che il Cagliari considera il minimo. Il ds Capozucca e il presidente Giulini attendono un eventuale rilancio da parte dell’Inter, oppure un proposta da qualche club estero.