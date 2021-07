Nandez Inter, il Cagliari apre: ecco la formula per chiudere l’affare

Calciomercato Inter: si entra nel vivo nella trattativa per Nahitan Nandez con il Cagliari che apre alla formula preferita dai nerazzurri

Deciso passo in avanti dell’Inter nella corsa a Nahitan Nandez. Contatti proficui ieri nell’ultimo incontro nella sede nerazzurra con la dirigenza del Cagliari per il centrocampista uruguaiano come scrive La Gazzetta dello Sport.

Il club sardo avrebbe fatto ufficialmente la sua richiesta: Nandez ha un costo e sarebbe valutato 5 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto. Ci sarebbe l’apertura alla formula dell’operazione da parte del Cagliari, con un traguardo intermedio così raggiunto dall’Inter. Non sarebbero state prese ancora decisioni definitive, ma dopo il summit di lunedì c’è più fiducia nella dirigenza nerazzurra. Con Nainggolan che resterebbe una pedina importante per far bloccare definitivamente l’affare Nandez.