Nandez Inter, tutto rinviato alla prossima settimana: la situazione

Calciomercato Inter: nulla di fatto per Nahitan Nandez, la chiusura della trattativa è rimandata alla prossima settimana

Non c’è ancora la fumata bianca per Nahitan Nandez. La giornata di ieri non ha dato ulteriori scossoni alla trattativa tra Inter e Cagliari: come scrive il Corriere dello Sport, a meno di accelerazioni improvvise, l’assalto finale dei nerazzurri all’uruguaiano è rimandato alla prossima settimana.

L’agente del giocatore, Pablo Bentancur, è tornato intanto a Milano, con lo stesso Nandez che nelle prossime ore farà scalo nel capoluogo lombardo finite le vacanze facendo però scalo e successivamente raggiungere la Sardegna. La distanza rimane sul prestito oneroso (il Cagliari chiede 4 milioni contro i 2 offerti dall’Inter), oltre a non esserci ancora l’intesa sui dettagli del riscatto e infine la questione (non risolta) legata a Nainggolan.